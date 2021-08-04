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На Дону коронавирус выявили в 54 городах и районах

На Дону коронавирус выявили в 54 городах и районах
В Ростовской области COVID-19 подхватили 466 жителей 54 городов и районов. Большинство из них - ростовчане (181). Так же в тройку лидеров вошли Аксайский, Боковский районы (по 14) и Азовский. В последнем выявили 13 случаев заражения коронавирусом.

В Сальском районе инфекцию обнаружили у 12 человек. В Красносулинском районе и городе Каменске-Шахтинском заболели по 11 человек. По восемь новых пациентов с COVID-19 появились на территории Волгодонского района и Батайска. В Зимовниковском, Семикаракорском, Неклиновском, Зерноградском, Мясниковском районах борьбу с вирусом начали по семь человек. Аналогичная ситуация - в Гуково и Таганроге.

По шесть человек заразились в Новошахтинске, Новочеркасске, а также в Веселовском, Дубовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Верхнедонском, Багаевском районах. В Азове, Шахтах, Родионово-Несветайском, Кагальницком, Константиновском, Кашарском - по пять.

Пациентами с COVID-19 стали по четыре жителя Морозовского, Шолоховского, Песчанокопского, Заветинского, Егорлыкского, Матвеево-Курганского районов и Донецка. В Орловском, Мартыновском, Тарасовском, Чертковском, Тацинском, а также Волгодонске и Зверево - по три.

На территории Куйбышевского, Октябрьского, Ремонтненского, Целинского, Обливского, Каменского, Пролетарского, Советского районов - по два новых случая заражения. Меньше всего инфицированных выявили в Милютинском и Цимлянском районах. Там заболели по одному жителю. Единственный муниципалитет, в котором за сутки никто не заразился, - Красносулинский район.

За период пандемии диагноз подтвердился у 112 308 человек. Из них 5 338 не смогли побороть инфекцию. По данным регионального правительства, все они страдали хроническими заболеваниями.

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