В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавируса

Фото Алексея Бойко

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) снова демонстрирует тенденцию к снижению.По данным правительства региона на 25 июня, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 216. Коэффициент распространения инфекции составил 0,92. На этой неделе показатель впервые упал до столь низкой отметки. Два предыдущих дня он держался на уровне 0,97.Напомним, на сегодняшний день в Ростовской области зарегистрировано 9 074 случая заражения коронавирусом, в том числе 124 - за последние сутки. Количество жертв вируса увеличилось до 100. Выздоровели, по данным на 25 июня, 4 778 заболевших.Добавим, что от показателя Rt зависит переход к очередному этапу снижения ограничений.Последний раз ограничения снимали 22 июня. С этого дня в области возобновили работу гостиницы, фитнес-центры, библиотеки и ряд других организаций.