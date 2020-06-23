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В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавируса
Фото Алексея Бойко
Коэффициент распространения коронавируса (Rt) снова демонстрирует тенденцию к снижению.

По данным правительства региона на 25 июня, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 216. Коэффициент распространения инфекции составил 0,92. На этой неделе показатель впервые упал до столь низкой отметки. Два предыдущих дня он держался на уровне 0,97.

Напомним, на сегодняшний день в Ростовской области зарегистрировано 9 074 случая заражения коронавирусом, в том числе 124 - за последние сутки. Количество жертв вируса увеличилось до 100. Выздоровели, по данным на 25 июня, 4 778 заболевших.

Добавим, что от показателя Rt зависит переход к очередному этапу снижения ограничений.

Последний раз ограничения снимали 22 июня. С этого дня в области возобновили работу гостиницы, фитнес-центры, библиотеки и ряд других организаций.

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