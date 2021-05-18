Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области снизился до 0,97

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области начал снижаться. По данным на 20 мая, он составил 0,97. Показатель заболеваемости увеличился до 2 193 на 100 тысяч населения.Число инфицированных COVID-19 пополнили 196 дончан. С начала пандемии диагноз подтвердился у 92 129 человек. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. В основном болезнь протекает в легкой форме, однако у пенсионеров могут возникнуть осложнения. Это связано с появлением хронических заболеваний и ослаблением иммунной системы.К сожалению, врачам не всегда удается спасти пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки не стало 23 жителей донского региона в возрасте от 44 до 95 лет. Всего за период пандемии скончались 4 302 человека, сообщили в областном правительстве.