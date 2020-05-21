На Дону из-за коронавируса под наблюдением находятся почти восемь тысяч жителей

На Дону из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся почти восемь тысяч жителей. Такие данные публикует правительство Ростовской области.Всего врачи наблюдают 7 730 человек. 7 718 находятся дома на самоизоляции. За весь период под наблюдением находились более 30 тысяч жителей.По данным на 22 мая, в Ростовской области было зарегистрировано 3 064 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 1 111 пациентов, скончались 34.