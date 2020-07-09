На Дону число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 8 073

В Ростовской области за последние сутки от коронавируса вылечились 119 человек. Общее число выздоровевших на Дону составляет 8 073.Об опасности коронавирусной инфекции уже не приходится напоминать – ежедневно она отправляет множество людей на больничные койки. Коварство этого заболевания состоит еще и в том, что оно может протекать бессимптомно. У многих жителей Ростовской области болезнь протекала именно так.Бессимптомное вирусовыделение – это когда человек не имеет никаких симптомов, прекрасно себя чувствует, но в его организме есть вирус, который активно распространяется в окружающую среду.Стоит отметить, что за последние сутки COVID-19 подтвердился у 98 человек. Общее число заболевших достигло 10 726.