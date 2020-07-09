Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 8 073

На Дону число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 8 073
В Ростовской области за последние сутки от коронавируса вылечились 119 человек. Общее число выздоровевших на Дону составляет 8 073.

Об опасности коронавирусной инфекции уже не приходится напоминать – ежедневно она отправляет множество людей на больничные койки. Коварство этого заболевания состоит еще и в том, что оно может протекать бессимптомно. У многих жителей Ростовской области болезнь протекала именно так.

Бессимптомное вирусовыделение – это когда человек не имеет никаких симптомов, прекрасно себя чувствует, но в его организме есть вирус, который активно распространяется в окружающую среду.

Стоит отметить, что за последние сутки COVID-19 подтвердился у 98 человек. Общее число заболевших достигло 10 726.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.