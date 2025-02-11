На должность председателя Ростовской городской думы избрали Зинаиду Неярохину
На очередном 30-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы состоялось избрание председателя. Кандидатуру Зинаиды Неярохиной поддержали 33 депутата.
Ранее она занимала должность главы города - председателя городской думы Ростова-на-Дону. На заседании 11 февраля она объявила о своей отставке, чтобы начать процедуру конкурса на должность главы Ростова-на-Дону.
Однако в ходе заседания депутаты вновь избрали Зинаиду Васильевну на должность председателя Ростовской городской Думы.