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На должность председателя Ростовской городской думы избрали Зинаиду Неярохину

На должность председателя Ростовской городской думы избрали Зинаиду Неярохину
На очередном 30-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы состоялось избрание председателя. Кандидатуру Зинаиды Неярохиной поддержали 33 депутата.

Ранее она занимала должность главы города - председателя городской думы Ростова-на-Дону. На заседании 11 февраля она объявила о своей отставке, чтобы начать процедуру конкурса на должность главы Ростова-на-Дону.

Однако в ходе заседания депутаты вновь избрали Зинаиду Васильевну на должность председателя Ростовской городской Думы.
Фото: Дума Ростова
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