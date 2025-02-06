На должность начальника Управления ГО и ЧС Каменска-Шахтинского назначен Олег Дорохин

Фото: администрация Каменск-Шахтинского

Должность начальника Управления ГО и ЧС Каменска-Шахтинского занял Олег Дорохин. Информацию об этом сообщили в администрации города.Олег Дорохин родился в Каменске-Шахтинском и имеет два высших образования. Он окончил Институт пожарной безопасности МВД Украины по специальности «Организация и техника противопожарной защиты» и Московский социально-гуманитарный институт по специальности «Психология».С 1991-го по декабрь 2024 года Дорохин служил в Государственной противопожарной службе МЧС России. Он занимал должность начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Каменску-Шахтинскому в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области.