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На должность начальника Управления ГО и ЧС Каменска-Шахтинского назначен Олег Дорохин

На должность начальника Управления ГО и ЧС Каменска-Шахтинского назначен Олег Дорохин
Должность начальника Управления ГО и ЧС Каменска-Шахтинского занял Олег Дорохин. Информацию об этом сообщили в администрации города.

Олег Дорохин родился в Каменске-Шахтинском и имеет два высших образования. Он окончил Институт пожарной безопасности МВД Украины по специальности «Организация и техника противопожарной защиты» и Московский социально-гуманитарный институт по специальности «Психология».

С 1991-го по декабрь 2024 года Дорохин служил в Государственной противопожарной службе МЧС России. Он занимал должность начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Каменску-Шахтинскому в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области.
Фото: администрация Каменск-Шахтинского
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