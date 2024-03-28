Фото: Администрация Каменск-Шахтинского

В Каменске-Шахтинском должность главного архитектора занял Олег Лавров. Об этом сообщила городская администрация на сайте 27 марта.Олег Лавров родом из Каменска. В 2003 году он окончил Южно-Российский государственный технический университет по специальности «Инженер».С 2017 по 2021 годы находился на должности председателя комитета управления имуществом города Каменска.Затем с 2022-го на протяжении года занимал должность заместителя главы Администрации города Донецка по территориальному развитию – главного архитектора Администрации города Донецка.Олег Лавров приступил к своим должностным обязанностям уже 26 марта.