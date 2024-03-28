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В Каменске-Шахтинском должность главного архитектора занял Олег Лавров

В Каменске-Шахтинском должность главного архитектора занял Олег Лавров
В Каменске-Шахтинском должность главного архитектора занял Олег Лавров. Об этом сообщила городская администрация на сайте 27 марта.

Олег Лавров родом из Каменска. В 2003 году он окончил Южно-Российский государственный технический университет по специальности «Инженер».

С 2017 по 2021 годы находился на должности председателя комитета управления имуществом города Каменска.

Затем с 2022-го на протяжении года занимал должность заместителя главы Администрации города Донецка по территориальному развитию – главного архитектора Администрации города Донецка.

Олег Лавров приступил к своим должностным обязанностям уже 26 марта.
Фото: Администрация Каменск-Шахтинского
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