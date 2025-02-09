На банкет для VIP-болельщиков на «Ростов Арене» выделили 8 млн рублей

Фото: ФК Ростов

На банкет для VIP-болельщиков на «Ростов Арене» потратят 8 миллионов рублей. Его организуют во время полуфинального матча в Кубке России против «Зенита». Игра состоится 12 марта. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок «Контур».За крупную сумму для гостей организовывают банкет в VIP-зонах и зоне «Скайбокс». О том, какие блюда подавали фанатам, в опубликованном проекте договора не указано.Напомним, что в четвертьфинале Кубка России ФК «Ростов» обыграл «Спартак». Донская команда обыграла соперника на выезде со счетом 1:0 и победила на домашнем стадионе — 2:1.