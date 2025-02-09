Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На банкет для VIP-болельщиков на «Ростов Арене» выделили 8 млн рублей

На банкет для VIP-болельщиков на «Ростов Арене» выделили 8 млн рублей
На банкет для VIP-болельщиков на «Ростов Арене» потратят 8 миллионов рублей. Его организуют во время полуфинального матча в Кубке России против «Зенита». Игра состоится 12 марта. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок «Контур».

За крупную сумму для гостей организовывают банкет в VIP-зонах и зоне «Скайбокс». О том, какие блюда подавали фанатам, в опубликованном проекте договора не указано.

Напомним, что в четвертьфинале Кубка России ФК «Ростов» обыграл «Спартак». Донская команда обыграла соперника на выезде со счетом 1:0 и победила на домашнем стадионе — 2:1.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.