Азовские археологи обнаружили уникальную рукоять ножа

Фото: Азовский музей-заповедник

Археологи, работающие в Азове, сделали любопытную находку — необычную рукоять ножа. Об этом в социальных сетях сообщил археологический отдел Азовского музея-заповедника. Это открытие произошло в ходе раскопок на улице Красноармейской.Сотрудники музея отметили, что если уже обнаружен такой редкий артефакт, то в будущем можно ожидать появления и других аналогичных находок. Ранее на улице Калинина, 48 также была выявлена оригинальная рукоятка ножа.Тем не менее новая находка на Красноармейской улице отличается сложным художественным оформлением, что нетипично для повседневных предметов. Эксперты уточнили, что рукоять состоит из двух отдельных частей, каждая из которых декорирована узорами, вырезанными с помощью циркульного резца.Исследователи отмечают множество мелких декоративных элементов, что вызывает удивление, так как это требует значительных затрат времени для производства обычного инструмента. Специалисты предполагают, что причины этого могут заключаться в использовании других материалов или в попытке имитировать иностранные изделия.