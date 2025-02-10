Часть Первомайского района Ростова 11 февраля останется без воды

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В течение 11 февраля часть Первомайского района Ростова-на-Дону останется без холодной воды. Об этом сообщили в городском министерстве ЖКХ.Отключение водоснабжения запланировано с 8:00 до 24:00 из-за подключения новых трубопроводных сетей по Щаденко, на углу улицы Минина. Воды не будет на улицах Щаденко, Щедрина, Стальского, а также по Алма-Атинской и Камо.Жителям района рекомендуется заранее запастись питьевой и технической водой, которая может понадобиться для различных нужд в течение времени отключения.