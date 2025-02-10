В Донецке неадекватный парень умер, пытаясь проникнуть в чужой дом

Фото: Донецк сегодня 24/7

В Донецке Ростовской области неадекватный парень умер, пытаясь вломиться в чужой дом. Происшествие случилось 9 февраля.По информации DonDay, молодой человек проник в частный двор. Там он стал вести себя агрессивно. Незваный гость сначала попытался проломить дверь в дом, а затем стал бить оконные стекла.После этого парень потерял сознание. Шокированные хозяева вызвали «скорую». Сотрудники констатировали смерть человека.По одной из версий, у 22-летнего парня остановилось сердце на фоне действия запрещенных веществ.