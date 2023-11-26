Фото: ФК "Ростов"

ФК «Ростов» потратил более двух миллионов рублей на банкет для VIP-болельщиков. Об этом стало известно на портале госзакупок Контур.Во время мачта ФК «Ростов» – «Урал» «желто-синие» угощали VIP-болельщиков и привилегированных фанатов из скайбоксов напитками и блюдами. Согласно контракту такое застолье обошлось в 2 118 600 рублей. Что именно подавалось во время футбольной встречи, не отмечается. Однако средства были освоены.Обычно VIP-болельщикам предлагают ресторанное обслуживание, изысканную кухню, дорогой алкоголь и безалкогольные напитки, а также гарантированное парковочное место.