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ФК «Ростов» потратил более двух миллионов рублей на банкет для VIP-болельщиков

ФК «Ростов» потратил более двух миллионов рублей на банкет для VIP-болельщиков
ФК «Ростов» потратил более двух миллионов рублей на банкет для VIP-болельщиков. Об этом стало известно на портале госзакупок Контур.

Во время мачта ФК «Ростов» – «Урал» «желто-синие» угощали VIP-болельщиков и привилегированных фанатов из скайбоксов напитками и блюдами. Согласно контракту такое застолье обошлось в 2 118 600 рублей. Что именно подавалось во время футбольной встречи, не отмечается. Однако средства были освоены.

Обычно VIP-болельщикам предлагают ресторанное обслуживание, изысканную кухню, дорогой алкоголь и безалкогольные напитки, а также гарантированное парковочное место.
Фото: ФК "Ростов"
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