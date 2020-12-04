Мусульмане выбрали нового муфтия Ростовской области
В Центральном духовном управлении мусульман (ЦДУМ) Ростовской области 6 декабря прошли выборы муфтия. По итогам голосования Совета алимов и имамов региона пост занял Мухаммед Бикмаев, сообщает DonDay.ru.
Новый муфтий имеет высшее экономическое образование. До назначения Мухаммед был имам-ахундом (председателем регионального духовного управления мусульман). Его кандидатуру одобрил духовный лидер мусульман России Талгат Таджуддин.
Ранее пост муфтия занимал отец Мухаммеда Джяфар Бикмаев. Он скончался 16 ноября после продолжительной болезни. Джяфар Бикмаев являлся главным советником верховного муфтия России и возглавлял мусульманскую умму (общину) более 40 лет. У скончавшегося муфтия остались двое сыновей. Старший сын Мухаммед занял пост умершего отца, а 36-летний Наиль работает имам-хатыбом Соборной мечети в Ростове-на-Дону.