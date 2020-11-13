Муфтий Ростовской области Джафяр Бикмаев умер после тяжелой болезни

Высшее духовное лицо мусульман на Дону Джафяр хазрат Бикмаев скончался после продолжительной и тяжелой болезни. Он ушел из жизни 16 ноября. В декабре ему бы исполниось 64 года. Скорбные слова об утрате появились на сайте Центрального Духовного Управления Мусульман (ЦДУМ) Ростовской области в составе ЦДУМ России.Джафяр Бикмаев возглавлял мусульманскую умму (общину) донского региона 38 лет. Свою жизнь он посвятил проповедованию ислама. Благодаря его деятельности развивалась духовная культура, укреплялась дружба между народами, сохранялось единство среди верующих Ростовской области, а также воспитание праведных мусульман.Председатель ЦДУМ донского региона родился 11 декабря 1956 года селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области. В 19 лет он поступил в медрес «Мир-Араб» (религиозно-просветительское и учебное заведение, выполняющее функции общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии). В этом же году отправился служить на Дальний Восток. Вернувшись в 1978 году на родину, Джафяр Бикмаев продолжал учебу в медресе вплоть до 1982 года. Также он некоторое время преподавал узбекский язык и теорию мусульманского права.В 1989-1992 годах муфтий Джафяр учился в Исламском университете, находящемся в городе Фес в Марокко, на факультете литературы и гуманитарных наук на теологическом отделении.С 1982 года Джафяр Зуфярович стал муфтием РДУМ Ростовской области, главным советником Верховного муфтия России и членом Президиума ЦДУМ России.Глава мусульманской уммы принял участие в десятках международных конференций в России и за границей. В 2007 году за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами Джафяр Бикмаев указом Президента РФ награжден медалью «За веру и милосердие» и орденом Дружбы.