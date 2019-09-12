Многодетные семьи Ростовской области получат земельные сертификаты вместо участков



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Областной парламент принял законы о земельном сертификате для многодетных семей и повышении прожиточного минимума пенсионера.



С принятием закона молодые семьи получили право выбирать форму социальной поддержки.

– Поправками вводится альтернативная возможность: по своему выбору семья сможет получить либо земельный участок под строительство жилья, либо земельный сертификат – денежную компенсацию стоимости участка. За эту сумму можно будет купить либо построить жилье, – пояснил зампредседателя ЗС РО Александр Скрябин.



Свыше 19 тысяч донских семей уже обеспечены положенными участками. Однако 11 тысяч семей, около половины которых живут в Ростове, Батайске и Таганроге, еще не получили обещанной земли.



Выдача земельных участков в Батайске приостановлена с 2016 года, в Таганроге – с 2017-го, в Ростове они предоставляются исключительно за счет федеральных земель, резерв которых на данный момент исчерпан.



Новый закон о земельных сертификатах позволит многодетным семьям не ждать положенной земли долгие годы, а сразу получить сумму, которую можно вложить в будущее жилье. Реформа должна вступить в силу с 1 января 2020 года.



Следующим основным вопросом повестки дня внеочередного заседания Заксобрания стало увеличение уровня прожиточного минимума пенсионера в Ростовской области на 2020 год. С 1 января он составит 8 736 рублей - на 248 рублей выше сегодняшней суммы. Рост этого показателя в регионе произошел впервые за два года.

– Увеличение прожиточного минимума пенсионера, хоть и на небольшую сумму, – это все-таки позитивный момент, так как на протяжении последних нескольких лет его размер оставался неизменным. Это стало возможным благодаря новой методике расчета, утвержденной Правительством России в июле текущего года, - пояснил первый зампредседателя ЗС РО Сергей Михалев.



Новая методика устраняет несправедливость в отношении пенсионеров, получавших пенсию ниже прожиточного минимума. Раньше при индексации пенсий эта категория не ощущала прибавку. Увеличение выплаты лишь сокращало размер социальной доплаты, в результате размер пенсии оставался на том же уровне. Теперь сначала происходит социальная доплата и только после – корректировка общей суммы.