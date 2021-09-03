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Многочисленные нарушения стали причиной пожаров в автобусах Ростова

Многочисленные нарушения стали причиной пожаров в автобусах Ростова
Стала известна причина многочисленных пожаров в автобусах в Ростове-на-Дону. Прокурорская проверка показала, что пожары в общественном транспорте случились из-за многочисленных нарушений на автотранспортном предприятии.

Речь идет о ЧП, случившихся в Ростове 26 мая и 11 июня. В мае на проспекте Стачки 1902 года внезапно загорелся автобус, следующий по маршруту микрорайон Левенцовский - Сельмаш. Водитель сразу остановил транспорт, и все пассажиры выбежали на улицу. Прибывшим спасателям осталось лишь дотушить сгоревший транспорт. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

В июне произошла аналогичная ситуация. В районе Военведа на ходу загорелся автобус № 10. Тогда шофер также успел вовремя обнаружить возгорание и остановить транспорт. К счастью, никто не пострадал.

- В ходе проверки выяснилось, что водители допускались к работе без предварительного медицинского освидетельствования, отсутствовало оборудование, предназначенное для проверки технического состояния транспортных средств, не проводилось техобслуживание автобусов, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

За грубые нарушения директора и сотрудника АТП оштрафовали на общую сумму более 350 тысяч рублей.

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