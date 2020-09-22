Ростовский юридический университет МВД закупает продукты питания на 4 млн рублей

Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Ростовский юридический институт МВД России; ФГКОУ ВО РЮИ МВД России) ищет подрядчика, который поставит продукты питания в рамках государственного оборонного заказа на 2021 год. Информация появилась на сайте госзакупок 24 сентября.Согласно документации на продовольствие из бюджета страны для ростовского университета выделят 4 миллиона рублей. В список вошли крупы, овощи, сублимированный кофе, уксус, томатная паста, перец, горчица, лавровый лист, яйца, молоко и сметана. Примечательно, что крупы должны быть расфасованы в потребительскую упаковку не более 50 килограммов.Молоко должно быть ультрапастеризованным, а массовая доля жира должна составлять от 2,5 до 3,2% жирности. Массовая доля жира в сметане - 20%. Вся продукция должна быть свежей и соответствовать требованиям ГОСТа.После заключения контракта в начале октября поставлять продукты в университет должны до 1 ноября 2021 года.