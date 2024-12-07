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Минприроды потратит на празднование Дня реки Дон 7 млн рублей

Минприроды потратит на празднование Дня реки Дон 7 млн рублей
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ищет подрядчика для организации праздника, посвященного Дню реки Дон. Мероприятие запланировано на 17 мая 2025 года, но поиск исполнителя начался уже сейчас.

В техническом задании написано, что в ходе празднования будут организованы развлекательная программа и субботник. Событие пройдет в станице Старочеркасской на территориях парков «Ефремовского», «Форум» и «Донского». Места для уборки берегов реки Дон (как с левой, так и с правой сторон) будут указаны позже.

По плану субботник начнется утром, и подрядчик обязан обеспечить все необходимые инструменты, пакеты, перчатки и дождевики в случае дождя. После уборки должна состояться концертная программа с ведущим, ди-джеем и различными интерактивными площадками. Кроме того, на празднике планируется работа профессиональных видеографов для создания видео для министерства. Также исполнитель должен позаботиться о развлекательных выступлениях, включая джигитовку.

Ожидается, что мероприятие привлечет около пяти тысяч гостей. Заказчик предупреждает, что в день праздника возможны неблагоприятные погодные условия, поэтому подрядчик должен быть готов к неожиданностям.

Министерство готово выплатить 7,8 миллиона рублей за указанные услуги, а имя подрядчика будет обнародовано 13 декабря.
Фото: Техзадание.
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