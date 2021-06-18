Меня поддержала Юлия Ахмедова: студентка из Ростова дошла до финала юмористического шоу «Comedy Баттл»

Анастасия Едигарова не первый год штурмует кастинги различных юмористических программ. Однако пройти дальше прослушивания ей удалось только в этом году. Первым проектом для девушки стал «Comedy Баттл», где она смогла дойти до финала. О женском стендапе и участии в популярном шоу со знаменитыми комиками Настя рассказала в интервью Rostov.ru.В донскую столицу девушка приехала из небольшого города Енакиево Донецкой области. После школы решила, что будет журналистом. Поступила в ЮФУ и окончательно переехала в Россию. Жизнь в новом городе и в новой стране не обошлась без трудностей.- Общежитие мне дали не самое лучшее. Мы жили втроём: я, моя соседка и плесень. У нас было всё: и тараканы, и даже клопы! Вот они меня всю просто искусали. Я с этими клопами и к знакомым с квартирами ходила вещи стирать, и на мороз вытаскивала, и кипятком обдавала, всё делала, - признается Настя.Именно в стенах родного общежития девушка решила попробовать себя в юморе. Ещё в школе они с одноклассниками играли в КВН, но совсем на примитивном уровне.- Ну, мы делали что-то, но это был не КВН. Мы просто брали чужое выступление и делали его: «Сегодня мы «Камызяки». Что говоришь, мальчишка?». Мы оттачивали свое актерское мастерство, своего творчества было мало, - продолжает девушка.Попробовать себя в КВНе снова Настю уговорила однокурсница. Девушки пришли на собрание студентов и записались в команду. После первой игры часть игроков отсеялась, а спустя полгода участников стало двое – Настя и ее знакомая. В студенческой среде девушка познакомилась с Гассаном Джабером. Молодой человек тоже играл в КВН в ЮФУ, но на другом факультете. Тогда Гассан уже долгое время выступал не только с миниатюрами, но и со стендапом. Он и привел Настю в стендап, тем более что в этом жанре девушек не так уж и много.- Это связано с тем, что у девочек, как правило, другой склад ума. Все успешные в комедии женщины обладают жестким характером и мужским типом мышления, они самоироничны и не боятся говорить правду, не боятся осуждения. К тому же комедия — это сложно, долго и не всегда приятно, а девочкам больше нравится, когда смешат их, нежели смеются с них, - говорит Настя.Впервые со своим стендапом Настя выступила в баре «Немец-Перец-Колбаса». Затем со своими миниатюрами она выступала в заведениях области. Весь гонорар девушки уходил на жилье и питание. Не обошлось и без трудностей.- Уже в стендап-баре я принимала участие в шоу, где самый смешной комик получает деньги (прим. ред. - минимайк). Было такое, что мне надо было выигрывать каждый манимайк, чтобы не умереть с голоду. То есть ведущий говорит: «Похлопайте, кто был смешнее», и если они сейчас не похлопают, я не поем сегодня, потому что у меня 150 рублей в кармане. Потом уже я начала вести мероприятия, и с этим стало полегче, - признается девушка.Настоящая жизнь комика началась у Насти после открытия в Ростове бара «Карлин» (сейчас - Stand Up Bar RND City). Ее стали приглашать на платные выступления, а позже она начала вести мероприятия. Успех на сцене и приглашение в молодежный состав комиков Ростова дал Насте уверенность в себе. Девушка решила попробовать себя в комедийных шоу. Первым и неудачным опытом стал кастинг «Comedy Баттл».- На кастинге мне сказали: «Насть, ты красивая, смешная. Наберись опыта и приходи». Я стала готовиться. Потом началась пандемия, благодаря ей я смогла подтянуть свое мастерство и прийти уже с другим багажом знаний и умений, - рассказывает девушка.Если бы кто-то сказал Насте, что ее вторая попытка пройти в «Comedy Баттл» доведет ее до финала, наверное, она бы не поверила. Во второй раз покорять сцену «Баттла» было нелегко. В жюри сидели Марина Кравец, Антон Шастун и Юлия Ахмедова. Они ждали от Едигаровой больше, поэтому подвести она не могла.В своем выступлении девушка рассказала о проблемах полных девушек. В первой шутке Настя сказала: «Я не верю в утягивающее бельё, потому что оно сейчас на мне». Когда члены жюри первый раз засмеялись, девушка немного выдохнула – есть надежда на победу. Осталось только хорошо выступить.Первое выступление понравилось не всем членам жюри. Антон Шастун, например, сказал, что выступление Насти было хорошим, но не на три синих огонька. Однако за ростовчанку вступилась Юлия Ахмедова.- В Ростове очень крутое сообщество стендап-комиков, поэтому у тебя точно будет время и место, чтобы оттачивать своё мастерство, - поддержала ростовчанку Юлия Ахмедова.Благодаря поддержке опытных комиков Настя прошла во второй этап. В подготовке к выступлению ей помогало всё сообщество Stand Up RND City. Благодаря удачным шуткам и невероятной харизме девушка дошла до финала. Перед Настей стояла трудная задача — решающее выступление в финале и шанс побороться за выигрыш в пять миллионов рублей. К сожалению, она не смогла забрать крупный приз домой.Девушка признается, что благодаря участию в телевизионном проекте ее стали узнавать на улице, писать в директ в «Инстаграме» и приглашать на различные мероприятия. Принимать участие в других шоу она пока не планирует. При этом не исключает, что в ближайший год мы сможем увидеть ее на одном из популярных ТВ-каналов, но уже в другом амплуа.