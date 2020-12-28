Мечеть в Ростовской области планируют расширить вдвое

Единственную в Ростовской области мечеть планируют расширить вдвое. Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) донского региона начало сбор средств на его реконструкцию.Как сообщает DonDay.ru, расширение нужно для удовлетворения нужд мусульман. В настоящее время они не помещаются в мечети на статичных молитвах, из-за чего им приходится молиться на улице весь год.По словам председателя ЦДУМ Мухаммеда Бикмаева, сумму, необходимую для реконструкции, нельзя пока точно назвать, но она точно уже большая.Единственная соборная мечеть была построена в 2002 году на улице Фурмановской. На молитву сюда приходят порядка тысячи человек за раз. Помимо мечети, в Ростове есть около 35 молитвенных домов.