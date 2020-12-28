Мечеть в Ростовской области планируют расширить вдвое
Единственную в Ростовской области мечеть планируют расширить вдвое. Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) донского региона начало сбор средств на его реконструкцию.
Как сообщает DonDay.ru, расширение нужно для удовлетворения нужд мусульман. В настоящее время они не помещаются в мечети на статичных молитвах, из-за чего им приходится молиться на улице весь год.
По словам председателя ЦДУМ Мухаммеда Бикмаева, сумму, необходимую для реконструкции, нельзя пока точно назвать, но она точно уже большая.
Единственная соборная мечеть была построена в 2002 году на улице Фурмановской. На молитву сюда приходят порядка тысячи человек за раз. Помимо мечети, в Ростове есть около 35 молитвенных домов.