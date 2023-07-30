В Ростове с 31 июля пройдут массовые отключения света

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В Ростове-на-Дону с 31 июля пройдут массовые отключения электроэнергии. Актуальный график отключения опубликовали специалисты Донэнерго.В понедельник с 9:30 до 18:00 света не будет в переулке Рыбном, №№ 2-22, 1-9, на улицах Собино, №№ 2-78, 3-79, Депутатской, №№ 1/8, 3, 2-24, Минераловодской, №№ 6-46, 1-59, Никитина, №№ 2-24, Республиканской, №№ 2-64, 7-53. А с 9:00 до 17:00 лампочки перестанут гореть на улицах 1-й Круговой, №№ 1-13, 2-10, 2-й Круговой, №№ 1-15, 4-18, Парижской Коммуны, №№ 49-51, 60-62, Плеханова, №№ 23-83, 70-122, проспекте Стачки, №№ 79-153, 76/26.На следующий день, 1 августа, с 9:00 до 13:00 электроприборы перестанут работать на улицах Спартаковской, №№ 20, 25, Дунаевского, № 17 и на проспекте Стачки, №№ 20-28. В этот же день с 12:00 до 17:00 отключения пройдут на улицах Дунаевского, №№ 1-17, 2-24, 19, 25, 27, Сакко и Ванцетти, №№ 1-43, проспекте Стачки, №№ 26/1, 30 и улице Спартаковской, № 20.В среду с 9:00 до 17:00 без света будут жители на улицах Артемовской, №№ 1-25, 2-22, 1-й Володарского, №№ 1-23, 2-22, 2-й Володарского, №№ 31-85, 18-74, Гастелло, №№ 17-37, 20-36, Горбачева, №№ 1-43, 2-20, Днепростроевской, №№ 47-77, 58-94, а также Интернациональной, №№ 1-39, 10-40 и Литвинова, №№ 21-41, 32, 32А. На следующий день, 3 августа, лампочки перестанут гореть на улицах Волгодонской, №№ 1/177, Промежуточной, №№ 27-31, 29А, 30-32, на проспекте Стачки, №№ 160, 164-168, 178, 174/44, улицах Фестивальной, № 8 и Осипенко, № 69б.Временные неудобства коснутся жителей в связи с техническим обслуживанием оборудования.