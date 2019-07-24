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Мальчик, нуждающийся в помощи врачей, пропал в Ростове

Мальчик, нуждающийся в помощи врачей, пропал в Ростове
Пропавшего подростка разыскивают в Ростове-на-Дону. Романа Белешева ищут с 26 июля. В тот день он не вернулся домой в садовое товарищество «Образцовый», и родные сразу бросились на поиски.

Мальчику - 14 лет. У него худощавое телосложение, рост – около 170 сантиметров. У Белешева карие глаза и темно-русые волосы. Отмечается, что он нуждается в медицинской помощи.

Подросток был одет в серую кофту с капюшоном, синюю майку с надписью «Анапа», черные носки, обут в чёрные сандалии.

Если вы узнаёте мальчика на фотографии, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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