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Лидером по росту заболеваемости в Ростовской области стал Тацинский район

Лидером по росту заболеваемости в Ростовской области стал Тацинский район
В Ростовской области прирост заболеваемости COVID-19 за неделю составил 83%. На эту цифру повлияла вспышка инфекции в Сальском психоневрологическом интернате. Об этом сообщил главный санитарный врач донского региона во время заседания регионального штаба 27 мая.

Если не говорить о вспышках, то лидерами по росту заболеваемости стал Тацинский район — примерно на 150%, Ремонтненский — 75%, Гуково — 69%, Чертковский район — 67%, Багаевский — 54%, Кагальницкий — 53%, Аксайский — 42%. Большой прирост наблюдают также в Заветинском, Весёловском, Мясниковском, Советском, Кашарском, Белокалитвинском, Мартыновском районах и Донецке.

Всего в Ростовской области — 4 133 заражённых. От коронавируса умерли 34 пациента.

Теги: коронавирус в Ростове пандемия в Ростовской области

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