Фото: Правительство Ростовской области

Из-за непогоды в Ростовской области усилили контроль за уборкой снега. Об этом сообщили в правительстве донского региона 20 января.Особое внимание уделяется очистке от снега и наледи прилегающих территорий к объектам торговли, офисным зданиям, предприятиям и многоквартирным домам. Там ответственность лежит на собственниках и арендаторах объектов. Неубранный снег с образовавшейся наледью могут привести к травматизму людей и затруднить движение транспорта.Только за январь 2026 года было выявлено свыше 170 нарушений. Обнаружено несоблюдение правил в части обеспечения своевременной уборки снега и обработки территорий противогололедными материалами. За это предусмотрены штрафные санкции до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей – для должностных лиц и до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.