Тысячи школьников России вышли в финал многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»
С 18 января по 22 марта 2026 года в России пройдет заключительный этап многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Ведущие вузы и образовательные центры страны станут площадками для финальных испытаний.
Организатором масштабного образовательного события выступает Союз машиностроителей России. В этом году олимпиада привлекла более 630 тысяч школьников из 84 регионов страны, но только сильнейшие из них прошли в финал.
Олимпиада «Звезда» представляет собой системный проект, направленный на раннее выявление талантливых школьников, формирование кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей экономики, а также укрепление взаимосвязи между школой, вузом и промышленностью.
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, подчеркнул важность олимпиады для будущего страны.
Особенностью этого года стало участие пятиклассников, для которых были разработаны специальные задания по математике и общественным наукам. Победители и призеры олимпиады получат льготы при поступлении в университеты, возможность участия в профильных образовательных программах и дополнительные возможности в ведущих детских центрах страны. Результаты олимпиады будут подведены весной 2026 года.