Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Тысячи школьников России вышли в финал многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»


С 18 января по 22 марта 2026 года в России пройдет заключительный этап многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Ведущие вузы и образовательные центры страны станут площадками для финальных испытаний.

Организатором масштабного образовательного события выступает Союз машиностроителей России. В этом году олимпиада привлекла более 630 тысяч школьников из 84 регионов страны, но только сильнейшие из них прошли в финал.

Тысячи школьников России вышли в финал многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»


Олимпиада «Звезда» представляет собой системный проект, направленный на раннее выявление талантливых школьников, формирование кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей экономики, а также укрепление взаимосвязи между школой, вузом и промышленностью.

Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, подчеркнул важность олимпиады для будущего страны.

«Олимпиада „Звезда“ многие годы доказывает свою эффективность как инструмент поиска и поддержки талантливых школьников. Участие сотен тысяч ребят со всей страны формирует прочный кадровый фундамент для машиностроения, авиационной, оборонной и других высокотехнологичных отраслей, обеспечивая долгосрочное технологическое развитие России».




Особенностью этого года стало участие пятиклассников, для которых были разработаны специальные задания по математике и общественным наукам. Победители и призеры олимпиады получат льготы при поступлении в университеты, возможность участия в профильных образовательных программах и дополнительные возможности в ведущих детских центрах страны. Результаты олимпиады будут подведены весной 2026 года.
Фото: Союза машиностроителей России
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.