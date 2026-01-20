В жуткой аварии с грузовиком в Ростовской области пострадал ребенок и трое погибли

Фото: Госавтоинспекция РО

В жесткой аварии с грузовиком на трассе в Ростовской области пострадал ребенок и трое взрослых погибли. ДТП произошло 20 января около 8:30 на автодороге Элиста – Ремонтное – Зимовники.По информации Госавтоинспекции по региону, столкнулись автомобиль «Рено Дастер» и грузовик «МАЗ». От мощного удара оба транспортных средства оказались в кювете, после чего легковой автомобиль загорелся.В салоне «Рено» находились трое взрослых и четырехлетний ребенок. К сожалению, трое взрослых погибли на месте происшествия. Ребенок был оперативно доставлен в больницу.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства, приведшие к трагической аварии.