Фото: Юрий Слюсарь

Под Ростовом семье, утратившей имущество после атаки БПЛА, собирают средства. Информацию разместили на сайте администрации Краснокрымского сельского поселения.Напоминаем, что чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 14 января в Ростове-на-Дону и окрестных населенных пунктах. В результате атаки были повреждены автомобили, многоквартирный дом и частные жилища. Среди пострадавших оказался дом семьи Калуга в хуторе Ленинаван.Местные власти подчеркивают, что в этот трудный момент они особенно нуждаются в поддержке.