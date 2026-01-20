Новости
Под Ростовом семье, утратившей имущество после атаки БПЛА, собирают средства

Под Ростовом семье, утратившей имущество после атаки БПЛА, собирают средства. Информацию разместили на сайте администрации Краснокрымского сельского поселения.

Напоминаем, что чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 14 января в Ростове-на-Дону и окрестных населенных пунктах. В результате атаки были повреждены автомобили, многоквартирный дом и частные жилища. Среди пострадавших оказался дом семьи Калуга в хуторе Ленинаван.

Местные власти подчеркивают, что в этот трудный момент они особенно нуждаются в поддержке.
