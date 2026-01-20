Новости
Жителей Ростова предупредили об огромных сосульках, свисающих с крыш

Жителей Ростова предупредили об огромных сосульках, свисающих с крыш. Некоторые из них составляют около полуметра в длину.

Коммунальные службы города выставляют на улицы пятилитровые бутылки с водой, а территорию под сосульками огораживают сигнальной лентой.

Ограничивают проход также под козырьками крыш, на которых скопилось слишком много снега.
Меры принимаются не просто так — сосульки травмоопасны. В феврале 2025 года одна такая упала на пенсионерку и травмировала ее. Женщине накладывали швы в больнице.
Фото: Donday
