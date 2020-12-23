Коронавирусом заболели 250 врачей Ростовской области

С начала пандемии в Ростовской области коронавирус выявили у 250 врачей. Об этом сообщил главный санврач Дона во время брифинга 25 декабря.Всего в регионе опасную инфекцию подхватили более 1,1 тысячи медиков, из которых 250 - врачи.Некоторые из них стали жертвами вируса. С COVID-19 не смогли справиться анестезиолог-реаниматолог областной клинической больницы № 2 Анна Сибирская, врач БСМП имени Ленина в городе Шахты Вячеслав Сергиенко, главврач Андрей Рябов и врач травматолог-ортопед Олег Рыжков. Та же участь постигла главврача гинекологической горбольницы в Новочеркасске Галину Криворучко, главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Ростовской области Игоря Дударева, заместителя главного врача по медицинской части «Лечебно-реабилитационного центра № 1 "Дворец здоровья"» Ольгу Горбаневу и уролога госпиталя для ветеранов войн Адхамжона Эгамбердиева. Также не стало врача Научно-исследовательского института акушерства и педиатрии Валерия Логачева, главврача областной больницы № 20 Юрия Дронова, кардиолога Ростовской областной клинической больницы Владимира Нестерова и заведующего хирургическим отделением Центральной районной больницы Родионово-Несветайского района Владимира Власова.