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Константин Ивлев: Центральный рынок Ростова – самый крутой в России

Константин Ивлев: Центральный рынок Ростова – самый крутой в России
Шеф-повар Константин Ивлев назвал Центральный рынок Ростова самым крутым в России. Сейчас известный телеведущий находится в донской столице. Он «реанимирует» одно из местных заведений, какое – Ивлев пока держит в секрете.

Константин находится в Ростове-на-Дону уже несколько дней. На своей страничке в социальной сети 12 октября он сообщил, что отправился на Центральный рынок. Судя по его посту, шеф-повар остался абсолютно им доволен. Он отметил красивую рыбу и яркие разноцветные овощные ряды.

Константин Ивлев является ведущим двух популярных телешоу: «Адская кухня» и «На ножах». Он является обладателем множества наград в сфере кулинарии. В рамках одного из них он «реанимирует» рестораны – учит их работников готовить, делать сервировку, обслуживать посетителей и так далее. С этой целью он прибыл и в Ростов-на-Дону. Поклонники Ивлева надеются скоро узнать, в каком заведении он показывает своё мастерство.

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