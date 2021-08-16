Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остается на единице. О темпах распространения вируса сообщили в правительстве донского региона 18 августа.Коэффициент распространения - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых заражает один больной до его изоляции. В Ростовской области эта цифра равна единице. Обычно при таких значениях в Роспотребнадзоре рекомендуют ужесточать ограничения, если коэффициент понижается - наоборот, смягчать.Показатель заболевших на 100 тысяч жителей Дона на 18 августа равен 2 811. А это значит, что в Ростовской области почти 3% населения уже заразились COVID-19.Кроме того, в регионе продолжают массово тестироваться. За прошедшие сутки ещё 12 735 человек узнали, есть ли у них опасный вирус. У 485 жителей Ростовской области тест оказался положительным. Всего с начала пандемии на Дону выявили больше 118 тысяч случаев заражения инфекцией.