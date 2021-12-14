Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остается на единице
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается неизменным. По данным на 16 декабря, он равен единице.
Число инфицированных COVID-19 продолжает расти. За минувшие 24 часа борьбу с опасной болезнью начали 655 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 185 964 жителей региона. Вместе с ним увеличился и показатель заболеваемости на Дону. Теперь он равен 4 425 на 100 тысяч населения. Это на 15 больше, чем по состоянию на предыдущие сутки.
Несмотря на регулярный прирост зараженных, в Ростовской области перед новогодними праздниками снимут ряд ковидных ограничений. С 6 до 21 часа жители региона смогут посещать зрелищно-развлекательные мероприятия - в ДК, цирках и концертных залах. Чтобы попасть туда, необходимо показать один из специальных документов. Однако заполняемость по-прежнему составит не более 50%. Также в половине муниципалитетов станут оказывать плановую медпомощь. Изменения вступят в силу 20 декабря.