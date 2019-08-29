Три населённых пункта Ростовской области вошли в топ-10 самых грязных городов России



В список самых грязных городов России вошли сразу три населённых пункта Ростовской области. В топ-10 попали Новочеркасск, Шахты и Каменск-Шахтинский. Соответствующий рейтинг составил портал Domofond.



Всего исследовали 200 городов страны. В социологическом опросе участвовали 90 тысяч россиян. Жителям различных населённых пунктов предлагали оценить уровень чистоты в них и поставить оценку критерию «В моём районе чисто, мусор убирают своевременно». По результатам анкетирования рассчитывался средний балл для каждого города.



С оценкой 3,7 Каменск-Шахтинский оказался на предпоследнем месте. Строчку выше заняли Шахты с 3,8 балла. Новочеркасск «заработал» 3,9 балла.



Отдельное исследование проводилось в городах с населением свыше одного миллиона человек. Одним из грязных стал Ростов с 5,5 балла. Самым чистым признали город Губкин в Белгородской области— 8,2 балла. Рядом оказалась Москва с результатом 7,4 балла.



Последнее место вместе с Каменском-Шахтинским разделил Архангельск с оценкой 3,7.