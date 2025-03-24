Юрий Слюсарь предложил жителям Ростовской области проголосовать за объекты благоустройства следующего года
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале предложил жителям региона вновь принять участие в выборе общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году.
Благодаря активному участию местных жителей за последние пять лет в донском регионе удалось привести в порядок более 870 общественных пространств, включая парки, скверы и зоны отдыха. Пространства благоустраивали и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах. Помимо этого, были реализованы 12 проектов, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Общий объем инвестиций на эти цели составил более 11 миллиардов рублей, из которых около 8 миллиардов — федерального средства.
В 2024 году в регионе было благоустроено около 150 общественных пространств, хотя изначально было запланировано 112 объектов. В 2025 году планируется составить список и привести в порядок еще 168 территорий. Глава региона подчеркнул важность сохранения исторического облика территорий при их обновлении.
Врио губернатора отметил, что решающее слово остается за жителями Ростовской области. Также он призвал всех активно участвовать в голосовании за объекты.
- Вы определите, какие проекты будут реализованы в 2026 году. Голосование пройдёт с 21 апреля по 12 июня. Принять участие в нем смогут граждане старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе» или с помощью волонтёров. Ваш голос - это вклад в будущее наших городов и поселков. Вместе мы создадим комфортное и удобное пространство для жизни, - написал врио губернатора Ростовской области.в своем телеграм-канале.