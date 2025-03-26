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Ростовчане третью неделю живут без воды на 2-й Краснодарской

Ростовчане третью неделю живут без воды на 2-й Краснодарской
В Ростове жители 2-й Краснодарской третью неделю сидят без воды. Об этом местные жители сообщили 26 марта в своих соцсетях.

Проблема появилась на 2-й Краснодарской, 149/2. На протяжении трех недель там нет горячей воды. Все это время жители самостоятельно греют жидкость в кастрюлях и чайниках.

- Звонили уже и в УК, и в диспетчерскую по ЖКХ, и в тепловые сети, никто ничего не может сказать, - пишут пользователи.

Люди просят устранить проблему как можно скорее.
Фото: Rostov.ru
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