Ростовчане третью неделю живут без воды на 2-й Краснодарской

Фото: Rostov.ru

В Ростове жители 2-й Краснодарской третью неделю сидят без воды. Об этом местные жители сообщили 26 марта в своих соцсетях.Проблема появилась на 2-й Краснодарской, 149/2. На протяжении трех недель там нет горячей воды. Все это время жители самостоятельно греют жидкость в кастрюлях и чайниках.- Звонили уже и в УК, и в диспетчерскую по ЖКХ, и в тепловые сети, никто ничего не может сказать, - пишут пользователи.Люди просят устранить проблему как можно скорее.