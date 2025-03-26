Футболист «Ростова» Максим Осипенко выразил желание продолжить карьеру в «Ювентусе»

Фото: ФК Ростов

Максим Осипенко, футболист «Ростова», выразил желание продолжить карьеру в итальянском клубе.Специалисты уже давно говорят о том, что игрок из Омска мог бы проявить себя в Европе. Осипенко также поддержал эту идею. 30-летний спортсмен хочет попробовать свои силы в зарубежном клубе.«Конечно, есть желание показать себя в Европе. «Ювентус» был бы отличным вариантом», — сказал Осипенко в интервью «Чемпионату».Сейчас Максим Осипенко — один из ключевых игроков «Ростова». Он неоднократно выступал и продолжает выступать за сборную России, демонстрируя впечатляющую игру.