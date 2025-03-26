Ирина Безрукова растворилась в объятиях Дмитрия Нагиева на премьере фильма

Фото: соцсети Ирина Безрукова

Фотографы запечатлели трогательный момент, когда Ирина Безрукова и Дмитрий Нагиев встретились на премьере нового сериала, где Нагиев играет главную роль.- Когда мы увидели друг друга на красной дорожке, то не смогли сдержать эмоций и обнялись, — поделилась Ирина в своих социальных сетях.По словам актрисы, Дмитрий — человек, после встречи с которым на душе становится тепло. Возможно, после премьеры они ещё пообщались.Стоит отметить, что Ирина Безрукова и Дмитрий Нагиев уже работали вместе в двух фильмах — «Непрощённый» и «Чикатило». Возможно, именно там и началась их дружба.