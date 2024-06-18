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Резервуары ЗАО «Азовпродукт» стали объектом атаки беспилотников

Резервуары ЗАО «Азовпродукт» стали объектом атаки беспилотников
После атаки беспилотников на предприятие ЗАО «Азовпродукт», произошёл серьёзный пожар. ЧП случилось 18 июня около 04:00.

Как сообщил руководитель предприятия Владимир Ищенко, возгорание произошло в нефтеналивной ёмкости, которая находится на территории завода. Огонь охватил значительный объём — 5 тысяч кубических метров резервуара.

Для тушения пожара были задействованы более 200 спасателей, использующих 39 единиц специальной техники. Они продолжают бороться с огнём уже более 10 часов.

ЗАО «Азовпродукт» — это предприятие, которое специализируется на перевалке светлых нефтепродуктов, продуктов нефтехимии и метанола. Оно было основано в 2010 году и имеет резервуарный парк вместимостью 30 тысяч кубических метров.
Фото: Дондей
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