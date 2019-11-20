Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ярмарки выходного дня пройдут на выходных в Ростове

Ярмарки выходного дня пройдут на выходных в Ростове
В Ростове в субботу, 23 ноября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.

Уличная торговля развернётся на 14-й Линии, 84 и Доватора, 257, а также в Северном микрорайоне, на улице Обсерваторной, 13.

Свою продукцию жителям донской столицы представят сельхозорганизации и фермерские хозяйства области. На ярмарке можно будет приобрести овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, хлебобулочные изделия, мёд и другие продукты.

В этот же день аналогичная ярмарка пройдёт в Шахтах (площадь Ленина, 1).

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.