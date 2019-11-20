Ярмарки выходного дня пройдут на выходных в Ростове



В Ростове в субботу, 23 ноября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.



Уличная торговля развернётся на 14-й Линии, 84 и Доватора, 257, а также в Северном микрорайоне, на улице Обсерваторной, 13.



Свою продукцию жителям донской столицы представят сельхозорганизации и фермерские хозяйства области. На ярмарке можно будет приобрести овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, хлебобулочные изделия, мёд и другие продукты.



В этот же день аналогичная ярмарка пройдёт в Шахтах (площадь Ленина, 1).