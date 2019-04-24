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На выходных в Ростовской области пройдут продовольственные ярмарки

На выходных в Ростовской области пройдут продовольственные ярмарки
В Ростовской области в субботу, 27 апреля, пройдут продовольственные ярмарки.

Места для уличной торговли будут организованы в Азове, Волгодонске и Таганроге. Местные жители смогут приобрести овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, хлебобулочные изделия, мёд и другие продукты. Свои товары представят жители сельских районов области.

Товары донских производителей можно будет приобрести:
- в Азове на улице Привокзальной, 10-б;
- в городе Волгодонске ярмарка развернётся на площади Победы (улица Ленина, 56);
- в Таганроге - по адресу: улица Петровская, 104;
- в Шахтах – на площади Ленина, 1.

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