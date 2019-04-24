На выходных в Ростовской области пройдут продовольственные ярмарки



В Ростовской области в субботу, 27 апреля, пройдут продовольственные ярмарки.



Места для уличной торговли будут организованы в Азове, Волгодонске и Таганроге. Местные жители смогут приобрести овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, хлебобулочные изделия, мёд и другие продукты. Свои товары представят жители сельских районов области.



Товары донских производителей можно будет приобрести:

- в Азове на улице Привокзальной, 10-б;

- в городе Волгодонске ярмарка развернётся на площади Победы (улица Ленина, 56);

- в Таганроге - по адресу: улица Петровская, 104;

- в Шахтах – на площади Ленина, 1.