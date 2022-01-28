Из-за ухудшения эпидситуации в Ростовской области первоклассников отправят на каникулы

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Первоклассников отправят на каникулы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 1 февраля сообщил и.о. министра образования региона Андрей Фатеев.Чиновник объяснил, что эти меры позволят предотвратить новые случаи заболевания и продолжить работу в очном формате.– Первоклассники уйдут на дополнительные семидневные каникулы. Даты начала каникул в каждом муниципалитете будут определяться, исходя из санэпидситуации, – отметил Андрей Фатеев.Сити-менеджер Ростова добавил, что даты для каникул в городских школах уже определены. Первоклассники не будут учиться с 5 по 13 февраля включительно. Если эпидситуация продолжит ухудшаться, учеников средних и старших классов могут перевести на дистанционку.