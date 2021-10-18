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На Дону из-за коронавируса могут продлить школьные каникулы

На Дону из-за коронавируса могут продлить школьные каникулы
В Ростовской области могут продлить школьные каникулы из-за растущего числа инфицированных COVID-19. Об этом 20 октября замглавы донского региона Сергей Бондарев рассказал в ходе заседания областного правительства.

Он отметил, что решение о продлении каникул будет принимать каждый субъект в зависимости от эпидситуации в муниципалитете.

– В ближайшее время министр образования Лариса Балина доведет до конца решение по каникулам, которое будет действовать в Ростовской области, – добавил Сергей Бондарев.

В ходе заседания отметили, что каникулы, скорее всего, продлят таким образом, чтобы они совпали с нерабочими днями - с 26 октября по 10 ноября. Власти Ростовской области таким способом пытаются сократить прирост зараженных COVID-19. Число инфицированных ежедневно растет, а мест в стационарах становится все меньше. Пациентов с коронавирусом стало так много, что на Дону развернули еще 140 коек.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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