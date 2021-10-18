На Дону из-за коронавируса могут продлить школьные каникулы

В Ростовской области могут продлить школьные каникулы из-за растущего числа инфицированных COVID-19. Об этом 20 октября замглавы донского региона Сергей Бондарев рассказал в ходе заседания областного правительства.Он отметил, что решение о продлении каникул будет принимать каждый субъект в зависимости от эпидситуации в муниципалитете.– В ближайшее время министр образования Лариса Балина доведет до конца решение по каникулам, которое будет действовать в Ростовской области, – добавил Сергей Бондарев.В ходе заседания отметили, что каникулы, скорее всего, продлят таким образом, чтобы они совпали с нерабочими днями - с 26 октября по 10 ноября. Власти Ростовской области таким способом пытаются сократить прирост зараженных COVID-19. Число инфицированных ежедневно растет, а мест в стационарах становится все меньше. Пациентов с коронавирусом стало так много, что на Дону развернули еще 140 коек.