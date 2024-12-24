Из Ростовской области на праздничные каникулы запустили дополнительные поезда

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области на время новогодних праздников добавили дополнительные поезда дальнего следования. Информация об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.Начало поездок запланировано на 23 декабря 2024 года и продлится до 13 января 2025 года. Всего будет организовано 32 дополнительных пары поездов.Дополнительные составы из Ростова-на-Дону направятся в Имеретинский Курорт, Кисловодск, Розу Хутор и Черкесск. Пиковыми днями для отправления пассажиров станут 27 и 28 декабря, а также 8 и 12 января.Кроме того, в праздничные дни будут функционировать две «Лыжные стрелы»: Ростов-Главный – Роза Хутор и Ростов-на-Дону – Черкесск. Напоминаем, что в новогодний период будет организован перевоз пассажиров на пригородных поездах с паровозной тягой между Ростовом и Таганрогом.Ретро-поезд отправится с вокзала Ростов-Пригородный в 9:35 и прибудет на станцию Таганрог-Пассажирский в 11:31. В донскую столицу поезд отправится из Таганрога в 16:20 и прибудет на вокзал в Ростов в 18:18.Актуальное расписание можно посмотреть на сайте «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах ж/д вокзала.