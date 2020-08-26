Из Ростова в Новороссийск с 27 сентября можно будет отправиться на теплоходе

Из Ростова-на-Дону в Новороссийск с 27 сентября можно будет отправиться на теплоходе, сообщила член ассоциации туриндустрии «РСТ-ЮГ» Татьяна Нечепаева.Судно «Мустай Карим» будет уходить в семидневный круиз по Приазовью. Путешественникам предлагают посмотреть Ростов, Таганрог, Азов, побывать на винодельне Эльбузд, базе отдыха «Красный дозор», а также в Ейске, Темрюке и Новороссийске.Новый способ познакомиться с историей Приазовья необходим в ситуации, сложившейся в туризме в период пандемии. Татьяна Нечепаева убеждена, что туристические программы сегодня необходимо переформатировать, укоротить и сделать дешевле.Напомним, Ростовская область вошла в топ-5 самых популярных направлений для туризма в 2020 году.