История успеха участника Ростовского инновационного бизнес-акселератора Ивана Хаустова
Одним из успешных примеров научно-технологической разработки является проект Ивана Хаустова — сервис электронного подписания документов «Легиум». Он позволяет подписывать документы удаленно всего за 5 секунд, без необходимости обращаться в удостоверяющие центры или налоговые органы. С помощью этого сервиса пользователи могут сосредоточиться на том, что действительно важно: на творчестве и работе с клиентами.
Сегодня в сервисе уже подписано более 2 миллионов документов, и более 300 000 пользователей зарегистрированы в продукте. Через «Легиум» подписываются все договоры субаренды с «Пятерочкой» по всей стране. Если вы хотите арендовать коммерческое помещение рядом с магазином «Пятерочка», то договор на субаренду вы оформите с помощью «Легиума». Среди клиентов сервиса также есть маркетплейсы, гипермаркеты, франшизы и образовательные бренды, которые занимаются созданием креативного контента, видео и обучающих материалов.
Команда Ивана разработала технологию, на основе которой построен сервис, за более чем 4 года, одновременно занимаясь маркетингом. Иван с гордостью говорит, что за это время компания прошла впечатляющий путь — от маленького и простого стартапа, созданного «на коленке».
Зарождение продукта
В конце 2018 года команда создала первый прототип и начала тестировать его на рынке, подстраивая продукт под нужды клиентов. В 2019 году появился первый крупный платящий клиент. Победа в конкурсе Сколково помогла компании заручиться информационной поддержкой, и о бренде заговорили как о «новом способе подписания документов». На тот момент продукт конкурировал с традиционными методами, такими как бумажные договоры и электронные письма со сканами. Были также электронные подписи на флешках для налоговой отчетности, но удобного инструмента для массового подписания простых документов — таких как договоры и акты — не существовало.
Акселерация
В начале 2019 года команда единомышленников пришла в свой первый акселератор в Ростове, имея сформированную идею и прототип. В акселераторе команда ожидала получить поддержку в привлечении ресурсов, которые помогли бы им начать зарабатывать деньги. У ребят не было четкого представления о целевой аудитории и о том, как с ней работать.
«Когда я впервые пришёл в акселератор, — рассказывает Иван, — начались интенсивные лекции, которые длились несколько дней. Это было настоящим откровением: я понял, что не одинок в своих проблемах. Множество стартапов сталкивались с аналогичными трудностями и проходили через те же испытания. Я осознал, что существуют методологии и книги, которые описывают, как избежать распространенных ошибок и как работать с целевой аудиторией.
На тот момент я руководил юридической фирмой и не имел представления о том, как запускать IT-сервисы. Это было совершенно новое для меня направление. В акселераторе мне объяснили, что для достижения успеха нужно следовать определенным шагам, как проводить Customer Development. Если бы не эта информация, я бы не смог двигаться дальше.
Это было похоже на открытие нового континента. Я чувствовал, как передо мной раскрывается целый мир знаний, лайфхаков и инструментов, которые я мог использовать. Например, таблицы и артефакты, с которыми мы работали, стали для меня важным инструментом.
С каждым днем мы становились всё более уверенными в своих силах и понимали, как действовать дальше. В частности, концепция перехода от безопасности к скорости как ключевой ценности для пользователей родилась в процессе работы в акселераторах. Благодаря этому опыту мы смогли не только понять, как правильно строить бизнес, но и как выстроить свое дальнейшее развитие в целом».
Ценность ошибок
Выступления перед инвесторами помогли Ивану прокачать навык питчинга. Предприниматель отмечает, что питчинг — это не только тренировка, но и возможность развивать сторителлинг, который становится важной компетенцией в мире бизнеса. Важно уметь рассказывать истории не только инвесторам, но и клиентам, а также своим сотрудникам. Умение заинтересовать аудиторию своей историей может сыграть ключевую роль в восприятии идеи.
Польза нетворкинга
Иван отметил, что самое ценное, что они приобрели в акселераторе, — это расширение кругозора и новые знакомства. Участников акселератора вдохновляли замечательные спикеры с богатым опытом. Они щедро делились своими знаниями, и это создало атмосферу, в которой команда могла активно учиться и развиваться.
«У нас была хорошая презентация и отличные цифры, но именно наличие рекомендаций от доверенных людей сыграло ключевую роль и помогло “Легиуму” взлететь. Это наглядно показало мне, что важны не только знания, но и полезные связи, которые мы смогли установить».
Совет себе из будущего
Важно помнить, что в стартапах не всегда все идет по плану, и результаты могут и будут приходить позже, чем хотелось бы. Каждый шаг, даже самый незначительный, может в итоге привести к чему-то большему. Проявляй упрямство и настойчивость — это ключевые качества, которые помогут преодолеть трудности и двигаться вперед, даже когда кажется, что все против тебя. Не опускай руки и продолжай искать пути для развития. Каждый шаг может открыть новые возможности, и важно оставаться открытым к изменениям.
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