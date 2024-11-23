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На новогодние праздники из Ростова в Розу Хутор будет курсировать поезд

На новогодние праздники из Ростова в Розу Хутор будет курсировать поезд
В новогодние праздники между Ростовом и Розой Хутор снова будет курсировать популярный туристический поезд «Лыжная стрела». С соответствующей информацией выступила пресс-служба РЖД.

Поездка из Ростова в Розу Хутор предоставит отличную возможность избавиться от повседневной суеты в период праздников. Поезд будет делать остановки на таких станциях, как Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер и конечной — Розе Хутор.

Пассажиры этого поезда имеют право без дополнительной платы провозить свои лыжи, сноуборды и другое спортивное оборудование, размещая его в отведенных для ручной клади местах или в багажных отсеках.

Состав включает как плацкартные, так и купейные вагоны, которые оснащены кондиционерами, экосанузлами и розетками для зарядки мобильных устройств.
Фото: РЖД.
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