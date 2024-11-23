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В Ростовской области на окраине поселка тракторист нашел труп

В Ростовской области на окраине поселка тракторист нашел труп
В Ростовской области тракторист наткнулся на тело мертвого мужчины. Ужасную находку сделали 22 ноября на краю поселка Мичуринец-3 в Азовском районе.

По информации Donday, водитель трактора на окраине поселения заметил лежащего человека. Позже он вместе с несколькими местными жителями вновь пришел к этому месту и обнаружил, что мужчина мертв. Как оказалось, он не являлся жителем поселка.

На место происшествия были вызваны врачи и полиция. Правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Фото: Ростов ру.
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