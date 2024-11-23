История успеха участника Ростовского инновационного бизнес-акселератора – Артема Алиева
Одним из успешных примеров научно-технологической разработки является проект Артема Алиева — многофункциональный джойстик-дисплей с множеством элементов управления MFD-Bullseye, предназначенный для использования в симуляторах боевой авиации.
В основном MFD-Bullseye востребован у мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, увлеченных авиацией и симуляторами. Пользователи продукта активно участвуют в сообществах как в России, так и в СНГ и за рубежом. Такие сообщества организуют турниры и соревнования по воздушному бою — активность на стыке киберспорта и увлекательного хобби.
Этот джойстик — уникальное сочетание элементов, заимствованных от истребителей как российских, так и западных производителей.
Основатели бренда заметили, что в России такие устройства не производятся, хотя в Беларуси у них есть потенциальные конкуренты. Поскольку оборудование для авиасимуляторов стоит недешево, идея создания джойстика MFD-Bullseye возникла из необходимости предложить качественное решение для российских энтузиастов, готовых инвестировать в свои увлечения.
Акселерация
Когда Артем пришел в акселератор, у его команды ещё не было готового устройства, только задумки и выигранный грант на реализацию идеи. У предпринимателя было базовое понимание целевой аудитории: он осознавал, для кого разрабатывает продукт, но не знал, в каком количестве он будет востребован и как его правильно продвигать.
Запрос в акселераторе заключался не только в упаковке идеи, но и в том, чтобы разобраться, какие инструменты существуют и как их использовать. Стартапер хотел построить эффективную бизнес-модель и подготовить рабочий прототип, чтобы затем искать инвесторов для развития. Он не планировал продавать устройство, пока не получит хотя бы один полноценный экземпляр, чтобы сразу формировать положительную репутацию бренда.
Артем начал углубляться в бизнес, более тщательно анализируя целевую аудиторию, изучая организационную структуру, налогообложение и юридические аспекты. В акселераторе он получил поддержку в упаковке предложения и создании продающей презентации для потенциальных инвесторов и клиентов.
Наставник, который был прикреплен к Артему, помогал ему оценить идеи и давал обратную связь. В процессе работы с наставником команда смогла проанализировать рынок, изучить организационную структуру, налогообложение и другие юридические аспекты. Это помогло участникам акселератора лучше понять, как продвигать продукт и какие инструменты им необходимы.
Совместно с акселератором команда проекта подала заявку и получила резидентство в Сколково. Эксперты помогли оформить заявку и подготовиться к презентации и ответам на вопросы по проекту.
Планы и перспективы
Артем отмечает: «Акселератор не только подарил нам знания о бизнесе и маркетинге, но и изменил наше мышление. Мы начали уделять больше внимания расчетам и анализу данных, что значительно помогло в развитии наших последующих проектов. Теперь мы уверенно применяем полученные инструменты и продолжаем двигаться вперед».
На сегодняшний день у продукта есть первые продажи, и команда планирует активно завоевывать российский рынок. В дальнейшем предприниматель рассматривает возможность выхода на зарубежные рынки, ведь только 1% мирового оборота устройств приходится на Россию и СНГ. Артем уверен, что за счет качества и хорошего маркетинга MFD-Bullseye найдет свою аудиторию и на местном рынке, и за пределами страны.
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