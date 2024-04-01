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Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев подал в отставку

Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев подал в отставку
Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев подал в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона. Об этом 1 апреля сообщил Василий Голубев.

Владимир Окунев написал заявление об отставке по собственному желанию. Причины такого решения неясны.

Бывший министр транспорта Ростовской области родился 22 января 1971 года в Сальске. В 1993 году окончил Национальную строительную академию по специальности "Строительство автомобильных дорог и аэродромов".

После окончания академии работал на различных должностях в строительных и автотранспортных компаниях. Сначала трудился на Сальском строительном участке, затем – на Зерноградском ремонтно-строительном участке. Некоторое время отвечал за "Монтажгазспецстрой" в Кагальницком районе, а затем возглавлял Родионово-Несветайский, Азовский ДРСУ, а также компанию «РостовАвтоДор».
Фото:Минтранс Ростовской области
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